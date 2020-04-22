Проект постановления о реестре торфяников вынесен на общественное обсуждение

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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров о реестре торфяников вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале. Проектом документа предполагается определить организации, которые будут вести реестр торфяников. Также будет установлен порядок и условия ведения реестра и использования его данных согласно закону от 18 декабря 2019 года №272-З "Об охране и использовании торфяников". Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и окружающей среды. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в Минприроды с 22 апреля по 2 мая 2020 года включительно на электронный адрес a.kuzmich.belarus@gmail.com.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!