Проект постановления об электронной системе учета древесины направлен в правительство

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления "О единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней" направлен в Совет Министров. Документ был разработан Министерством лесного хозяйства и согласован со всеми заинтересованными органами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Проект постановления направлен на модернизацию технологий по учету и анализу при заготовке, вывозке, транспортировке, реализации древесины в процессе хозяйственной и иной деятельности. Принятие этого документа позволит обеспечить рациональное использование лесных ресурсов и соблюсти экономические интересы государства", - сказали в пресс-службе.

Так, проектом постановления конкретизируются вопросы о порядке использования ЕГАИС в масштабах страны всеми субъектами хозяйственной деятельности, определяются порядок работы оператора и сведения, подлежащие внесению в систему. Документ определяет сферу использования ЕГАИС, круг лиц, являющихся ее пользователями и участниками, функции оператора, сведения, необходимые для внесения.

В Беларуси единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней внедряется впервые. Программный продукт был разработан белорусскими специалистами, что сделало его в 15-20 раз дешевле стоимости аналогичных зарубежных систем.

В ЕГАИС предполагается использование современных информационных технологий с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, в том числе технологий единой базы данных для доступа к ней как с мобильных устройств, так и стационарных рабочих мест, технологий современных сетей передачи данных, технологий генерации отчетных документов по учету древесины. Посредством системы будет выполняться информационная поддержка и комплексная автоматизация процессов, связанных с выполнением первичных регистрационно-учетных операций и предоставления данных об объемах заготовки древесины, а также перемещении лесоматериалов.

Использование системы на территории Беларуси станет обязательным с 20 августа 2021 года. Ее внедрение позволит обеспечить ведение учета древесины в заготовленном виде, упростить выписку сопроводительных документов, автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовок древесины, контролировать все этапы движения заготовленного сырья, используя только информацию в электронном виде.-0-