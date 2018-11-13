Проект постановления об утверждении методики расчета предельных отпускных цен на лекарства одобрен ОКС при МАРТ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли одобрили на сегодняшнем заседании проект постановления МАРТ "Об утверждении инструкции о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства", передает корреспондент БЕЛТА.

Инструкция о методике предполагает расчет устанавливаемых производителями предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе референтного ценообразования. "В разработке методики принимали участие все члены межведомственной рабочей группы. Учтены мнения бизнеса, производителей, импортеров, дилеров, - отметила заместитель начальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Наталья Василевская. - Основная задача, которая стояла перед нами, - сделать все так, чтобы никто, прежде всего потребитель, не пострадал". Также при разработке документа был учтен опыт Федеральной антимонопольной службы России.

В основу инструкции заложена регистрация предельной отпускной цены на минимальном уровне. Для ее определения предлагается учитывать два показателя: среднее арифметическое значение минимальных цен производителя на лекарственное средство в 15 странах, близких Беларуси по социально-экономическому положению, демографической ситуации, по принципам оборота лекарственных средств (включая страну производителя), а также средневзвешенное значение цены реализации, сложившейся за год, предшествующий дню подачи заявления о регистрации. При этом регистрироваться будет минимальная из рассчитанных цен.

"Это касательно оригинальных лекарственных средств. Что же касается дженериков, то здесь есть еще одна оговорка - цена должна быть не выше цены оригинального лекарственного средства", - уточнила представитель МАРТ.

Инструкцией предусмотрены случаи, когда предельная отпускная цена производителя может быть изменена в сторону увеличения или уменьшения. Так, поводом для повышения цены может стать, в частности, удорожание сырья, рост курса валют, увеличение накладных расходов и пр.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Беларуси Наталья Макеева в беседе с журналистами высказала мнение о том, что проект постановления об утверждении инструкции о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства является приемлемым для всех производителей лекарств, включая иностранных, которых затрагивают данные изменения. По ее словам, на сегодняшний день некоторые компании уже провели так называемую симуляцию оценки, согласно результатам которой часть лекарственных средств после применения методики подешевеет. В среднем речь идет о 10-12%.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года иностранным и отечественным производителям необходимо будет регистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарственные средства. Это предусмотрено указом №345 "О регистрации цен на лекарственные средства". Положения указа распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при их обращении на территории Беларуси. Также во исполнение указа принято постановление Совета Министров №776 от 31 октября 2018 года, которым утверждено положение о порядке регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, а также положение о порядке ведения госреестра предельных отпускных цен производителей на лекарства.-0-