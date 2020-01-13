Проект профстандарта для бизнес-тренеров разработают в Беларуси в 2020 году

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет разработан проект профстандарта для бизнес-тренеров. Это предусмотрено планом работы Республиканского совета по развитию бизнес-образования на 2020 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Организация разработки проекта профессионального стандарта "Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления" (бизнес-тренер, преподаватель бизнес-школы) является одной из ключевых тем плана, - отметили в министерстве. - Предполагается, что после разработки проекта этого профстандарта и утверждения профстандарта "Управление коммерческой организацией" будет запущен институциональный механизм модернизации системы бизнес-образования. Это позволит на системном уровне обеспечить повышение профессиональной компетентности менеджмента субъектов хозяйствования республики".

Среди важных тем плана в Минэкономики выделили рассмотрение пакета проектов нормативных правовых актов по внедрению механизма организации подготовки управленческих кадров по программам МВА (ЕМВА, мини-МВА) за счет трех источников финансирования (средства обучаемых - средства организаций-работодателей - средства республиканского бюджета).

Отдельно будут рассмотрены вопросы актуализации содержания образовательных программ в сфере бизнес-образования с учетом требований профстандарта "Управление коммерческой организацией" и привлечения международной технической помощи для развития потенциала этой сферы.

"Ожидается, что предпринятые усилия позволят обеспечить включение в проект программного документа по развитию системы образования в Беларуси на 2021-2025 годы комплекса мероприятий, направленных на развитие системы бизнес-образования, - отметили в пресс-службе. - Таким образом, содержание плана работы совета на этот год свидетельствует о продолжении ранее обозначенного курса на модернизацию системы бизнес-образования и использование ее потенциала для решения масштабных государственно значимых задач".-0-