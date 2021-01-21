Проект программы модернизации производств энергетической сферы вынесли на общественное обсуждение

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект программы комплексной модернизации производств энергетической сферы на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение. Текст документа размещен на сайте ГПО "Белэнерго", сообщает БЕЛТА.

Основные направления проекта программы - развитие и модернизация энергоисточников, электрических и тепловых сетей, совершенствование нормативной правовой базы и организационной структуры управления энергетической системой, развитие цифровых информационных технологий и сетей связи. "Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции коренным образом меняет режимы работы всех других генерирующих источников, что требует обоснованных решений по оптимизации их оборудования для снижения условно-постоянных затрат", - отмечается в обосновании.

Среди ожидаемых результатов - ввод электрической мощности 2400 МВт на БелАЭС, вывод из эксплуатации мощностей конденсационных генерирующих источников в объеме 1030 МВт (блоки №3, 4 Березовской ГРЭС и №5, 8 Лукомльской ГРЭС), на ТЭЦ организаций ГПО "Белэнерго" - в объеме 257 МВт.

В планах также уменьшить использование природного газа в организациях "Белэнерго" в 2025 году на 4,05 млн т условного топлива по сравнению с уровнем 2019-го. При этом организации объединения намерены значительно увеличить использование древесного топлива. Кроме того, ожидается снижение выбросов в окружающую среду почти на 7 млн т в год, следующий за годом ввода второго энергоблока БелАЭС.

Проект программы также предусматривает меры, связанные с интеграцией БелАЭС в баланс энергосистемы. В их числе - установка электрокотлов и увеличение использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения у потребителей, включая теплоснабжение вновь вводимых жилых районов и индивидуальной застройки. Планируется применять гибкую тарифную политику, стимулирующую использование электроэнергии в период минимальных нагрузок энергосистемы и ограничивающую - в период пиковых нагрузок.

Значительный объем модернизации тепловых сетей предусмотрен в Минске - 512,5 км. Также планируются дополнительные организационные и технические мероприятий по снижению утечек, реконструкции паропроводов и совершенствованию методов и систем учета тепловой энергии, в том числе в части ее потерь. Кроме того, в проекте программы обозначены планы по строительству и реконструкции тепловых сетей для регионов страны.

Особое внимание в документе уделено цифровой трансформации энергетической отрасли. В планах - создание, модернизация и развитие автоматизированных систем управления распределительными электрическими сетями (элементы системы "умные сети"), автоматизированной системы контроля и учета тепловой энергии, систем электронных платежей за услуги электро- и теплоснабжения, а также механизма контроля и повышения качества обслуживания потребителей электрической и тепловой энергии.

Средства на реализацию мероприятий отраслевой программы (без учета ввода АЭС) предусмотрены в объеме Br9,11 млрд с НДС.

Общественное обсуждение пройдет с 25 января по 25 февраля. Замечания и предложения по проекту программного документа можно направлять на почтовый адрес ГПО "Белэнерго" либо на электронную почту контактного лица Savchuk.EL@bel.energo.by.-0-