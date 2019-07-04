Проект ПРООН по поддержке предпринимательства реализуют в 12 районах Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси" реализуют в 12 районах страны, сообщила сегодня руководитель проекта Людмила Соколовская во время обучающей поездки участников инициативы по бизнес-инкубаторам Минска и Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Пилотными регионами стали Березовский и Кобринский районы Брестской области, Браславский и Оршанский районы Витебской области, Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области, Лидский район Гродненской области, Борисовский и Молодечненский районы Минской области, Быховский и Хотимский районы Могилевской области.

Проект предполагает анализ предпринимательского потенциала районов, разработку планов развития малого и среднего бизнеса, обучение специалистов, совершенствование нормативно-правовой базы. Ожидается, что не менее 150 инициатив получат прямую финансовую поддержку, более 500 человек посетят тренинги.

Как отметила Людмила Соколовская, участники нынешней поездки смогут ознакомиться с практикой создания и работы бизнес-инкубаторов в республике, международным опытом деятельности таких субъектов в странах ЕС, их ролью и задачами.

Заместитель министра экономики Беларуси и национальный координатор проекта Дмитрий Матусевич обратил внимание, что это мероприятие - один из этапов повышения потенциала предпринимателей на местах. "Белорусский бизнес все активнее играет по рыночным правилам, уделяя внимание профессиональному менеджменту, грамотному финансовому планированию, эффективному маркетингу и другим внутренним факторам повышения собственной конкурентоспособности. В этих условиях особую актуальность приобретает качественная эволюция предпринимательства, которую в том числе призван обеспечить проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси", - сказал он.

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Он продлится до 31 января 2022 года. Общий бюджет проекта составляет $9,5 млн. Его цель - поддержка экономической инициативы, конкурентоспособности и инноваций для инклюзивного развития на местном уровне.

Обучающая поездка по бизнес-инкубаторам Минска и Минской области для представителей пилотных районов проходит 4-5 июля. В программе значится посещение молодежного бизнес-инкубатора на базе КУП "Молодежная социальная служба", компании EnCata (инновационного сервиса конструкторской разработки и прототипирования стартап-продуктов в различных технических областях), бизнес-инкубатора ЗАО "МАП ЗАО" в поселке Колодищи и инкубатора малого предпринимательства УП "УИН" в Руденске.-0-