Проект республиканского бюджета на 2021 год внесут в Совмин до 15 сентября

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект республиканского бюджета на 2021 год внесут в Совет Министров до 15 сентября. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Романа Головченко от 19 июня 2020 года №137р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Распоряжением создана межведомственная рабочая группа для формирования проектов прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, прогноза основных параметров экономического развития на 2021 год и плановый период, параметров важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021 год и плановый период. Руководителем межведомственной рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Министерству экономики поручено до 15 сентября внести в Совмин проекты прогноза социально-экономического развития и прогноза основных параметров экономического развития.

Министерству финансов до 15 сентября необходимо совместно с республиканскими органами госуправления и другими госорганизациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Нацбанком, НАН разработать проект республиканского бюджета на 2021 год и внести его в Совмин. Одновременно с проектом республиканского бюджета Минтруда внесет в правительство проект бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2021 год.-0-