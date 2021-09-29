Проект соглашения о навигационных пломбах направлен в страны ЕАЭС на внутригосударственное согласование

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования. Решение об этом приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Процедуру необходимо провести до 28 октября этого года, - подчеркнули в ЕЭК. - После завершения странами ЕАЭС внутригосударственного согласования документ будет рассмотрен Советом ЕЭК. После этого он будет направлен в государства ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания соглашения".

Проект соглашения предусматривает использование при перевозках товаров железнодорожным и автомобильным транспортом технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем. Документ определяет объекты отслеживания, случаи и условия отслеживания перевозок.

"Применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов, а также обеспечить законный оборот товаров в союзе", - подчеркнули в ЕЭК.-0-