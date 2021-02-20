Проект соглашения о применении навигационных пломб согласовали четыре страны ЕАЭС

20 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок согласован всеми странами ЕАЭС, за исключением Армении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС.

"Член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов в своем выступлении отметил, что 17 февраля Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия завершили внутригосударственное согласование проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, - проинформировали в пресс-службе. - При этом от Армении уведомление не поступало".

С учетом договоренности сторон подписать документ в II квартале 2021 года Армении рекомендовано ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения, а остальным странам ЕАЭС - доработать документ с учетом поступивших замечаний и предложений. "Совещание высокого уровня запланировано на 17 марта, во время которого будут обсуждены проблемные вопросы. По словам председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, без этого документа сложно решать вопрос перемещения товаров", - добавили в пресс-службе.-0-