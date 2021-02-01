Проект соглашения об обмене кредитными историями разработан в ЕАЭС

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для обеспечения равных прав и возможностей потребителей финансовых услуг и оценки кредитного риска потенциального заемщика в Евразийском экономическом союзе разработан проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. Об этом проинформировал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков на круглом столе в Совете Федерации Федерального собрания России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Его реализация позволит создать равные условия для резидентов государств союза при обращении за кредитными ресурсами в банки, находящиеся на территориях других государств, и будет способствовать развитию трансграничного кредитования в рамках ЕАЭС", - отметил Тимур Жаксылыков.

Министр ЕЭК рассказал об обеспечении финансово-экономического суверенитета и защите системы денежного обращения в ЕАЭС. По его мнению, в условиях глобального кризиса в связи с пандемией коронавируса региональная интеграция становится реальным фактором, способствующим устойчивому развитию государств. Он отметил, что одним из приоритетов интеграционного взаимодействия государств ЕАЭС является формирование общего финансового рынка. Его построение создаст условия для широкого доступа к финансовым продуктам и ресурсам для бизнеса и населения, позволит снять ограничительные барьеры по взаимному допуску, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг, усовершенствовать взаимодействие финансовых регуляторов и обеспечить эффективную защиту инвесторов и потребителей финансовых услуг.

"Одним из ключевых направлений формирования общего финансового рынка является создание общего биржевого пространства ЕАЭС, - сказал Тимур Жаксылыков. - Оно позволит существенно расширить взаимное торговое и инвестиционное сотрудничество государств ЕАЭС, увеличить трансграничную активность эмитентов, инвестиционные и сберегательные возможности для населения и послужит катализатором для развития финансовых рынков государств союза".

Он также напомнил, что для активизации формирования общего биржевого пространства разработан проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах других государств. "Соглашением предоставляется право национальным биржам признавать лицензии брокеров и дилеров, выданные уполномоченными органами государств союза, и обеспечивать им возможность непосредственного участия в торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов", - пояснил министр ЕЭК.

Кроме того, в ЕАЭС для гармонизации процедур по взаимному признанию выпусков ценных бумаг и допуску их на биржи разработан проект соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах ЕАЭС. "Документ направлен на обеспечение взаимного допуска ценных бумаг из котировального списка высшей категории к размещению и обращению на организованных торгах в других государствах, а также на обеспечение свободы эмиссионных и торговых операций с ценными бумагами на общем биржевом пространстве", - подчеркнул Тимур Жаксылыков.-0-