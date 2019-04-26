Проект стратегии повышения доверия к национальной валюте разработан в Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к повышению доверия к национальной валюте обсудили на очередном заседании Консультативного совета при Национальном банке Беларуси. Оно состоялось 26 апреля под руководством председателя правления Нацбанка Павла Каллаура, сообщили БЕЛТА в пресс-службе регулятора.

Открывая заседание, руководитель Нацбанка отметил, что тема повышения доверия к национальной валюте была вынесена на обсуждение Консультативного совета не случайно. "Национальная валюта - неотъемлемый атрибут государственного суверенитета и важнейший экономический инструмент. Это финансовая связь структурных элементов государства: его социальной и хозяйственной сфер. Доверие к национальной валюте является важнейшим индикатором уровня доверия к институтам власти и проводимой ими экономической политике, одновременно оказывая непосредственное воздействие на ее эффективность. Низкий уровень доверия снижает потенциал роста экономики, высокий - является драйвером устойчивого и инклюзивного экономического развития", - подчеркнул Павел Каллаур.

По его словам, поиск внутренних источников роста экономики мотивировал Нацбанк инициировать разработку Стратегии повышения доверия к национальной валюте. В настоящее время подготовлен предварительный проект стратегии. В ходе заседания заместитель начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Андрей Категов представил документ. Он отметил, что по результатам обсуждения с представителями научного сообщества и иными заинтересованными проект стратегии будет доработан и направлен на рассмотрение в правительство Беларуси.

На заседании кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Белорусского государственного экономического университета Татьяна Майборода выступила с докладом "Институциональное доверие и макроэкономическая политика", начальник информационно-аналитического управления Национального банка Сергей Кисель рассказал о роли центрального банка и банков в процессах формирования доверия к национальной валюте.

Кроме постоянных членов консультативного совета в заседании приняли участие представители Белорусского государственного экономического университета, Академии управления при Президенте, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Ассоциации белорусских банков.

Консультативный совет при Национальном банке Беларуси является совещательным органом. Совет создан в сентябре 2014 года в целях привлечения широкого экспертного потенциала при разработке и реализации денежно-кредитной политики, для формирования условий устойчивого развития банковской и платежной систем страны. Консультативный совет сформирован из представителей Национального банка, банков, общественных и научных организаций.-0-