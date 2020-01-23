Проект стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций можно обсудить на Правовом форуме

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совмина "Об утверждении стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2025 года" можно обсудить на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Стратегия, в частности, содержит итоги осуществления инвестиций в Республике Беларусь за последние 10 лет, оценку мировых тенденций в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и оценку инвестиционного климата страны международными рейтинговыми агентствами.

В проекте описываются возможности интерактивного портала "Дорожная карта инвестора" и направления привлечения инвестиций. В числе наиболее перспективных - развитие высокотехнологичных, энергоэффективных, наукоемких, экспортно ориентированных и импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью; развитие промышленного, энергетического, финансового секторов, сельского хозяйства, а также логистической, транспортной и социальной инфраструктуры.

В качестве основных мер по совершенствованию инвестиционного климата предлагаются совершенствование законодательства в сфере госсобственности, корпоративного управления и строительства; обеспечение простых и понятных условий ведения бизнеса; облегчение доступа к финансовым ресурсам; поддержание благоприятной налоговой среды и ее совершенствование; стимулирование притока капитала многонациональных компаний (корпораций); обеспечение конкурентоспособных условий для привлечения инвесторов в рамках Евразийского экономического союза и пр.

Принятие постановления определит долгосрочные цели, задачи, принципы, направления и ожидаемые результаты привлечения иностранных инвестиций с учетом приоритетов социально-экономического развития Беларуси для обеспечения сбалансированного экономического роста и устойчивого развития национальной экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 января по 2 февраля.-0-