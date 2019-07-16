Указ о лицензировании может быть принят до октября - Матусевич

16 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Проект указа о лицензировании находится на согласовании в Администрации Президента. Ожидается, что документ может быть принят к октябрю текущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

Замминистра уточнил, что данный документ был трансформирован из проекта декрета в проект указа. Сейчас проект документа находится в Администрации. "Надеемся, что в ближайшее время, возможно, до Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире (в октябре текущего года. - Прим. БЕЛТА), этот проект у нас уже будет в активе в качестве конкретного документа, направленного, в частности, на снижение лицензионных требований", - отметил Дмитрий Матусевич.

По его словам, концептуальные посылы, которые были предусмотрены проектом декрета, сохранены в проекте указа. "Вносятся некоторое изменение в принципы (лицензирования. - Прим. БЕЛТА), некоторые виды лицензирования, условия. Например, для нас очень важным является отмена жесткого требования к просрочке прохождения техосмотра как условия, по которому компанию могут лишить лицензии. Мы видим в этом потерю экспортных услуг", - рассказал замминистра.-0-