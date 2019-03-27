Проект указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности подготовлен в Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект указа о мерах по обеспечению финансовой стабильности, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на встрече с депутатами в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Национальным банком подготовлен и согласовывается с основными экономическими ведомствами проект указа "О мерах по обеспечению финансовой стабильности". Он содержит ряд положений, необходимых для формирования эффективной нормативной правовой платформы для обеспечения финансовой стабильности", - сказал Дмитрий Калечиц.
Так, впервые в Беларуси закрепляется понятие финансовой стабильности. Под ней понимается состояние финансовой системы, при котором банки, другие организации, платежная система и финансовый рынок выполняют свои функции и могут делать это "в случае дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов".
Согласно проекту указа финансовую стабильность обеспечивает Национальный банк совместно с правительством. Они координируют взаимодействие на площадке Совета по финансовой стабильности.-0-
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