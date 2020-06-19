19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О развитии конкуренции в сфере электроэнергетики" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Документ направлен на урегулирование отношений по купле-продаже электроэнергии, ее передаче и распределению, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.
Предметом правового регулирования является создание условий для продажи электроэнергии владельцами блок-станций другим субъектам хозяйствования. Проектом указа владельцу блок-станции предоставляется возможность продажи электроэнергии юрлицам (за исключением бюджетных организаций) или индивидуальным предпринимателям.
Организатор публичного обсуждения проекта - Министерство энергетики.
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 29 июня.-0-