Проект указа о создании внебюджетных фондов развития стройотрасли можно обсудить до 26 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа Президента "О создании внебюджетных фондов развития строительной отрасли" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом предусматривается создание республиканского и региональных фондов развития. Это необходимо, чтобы обеспечить дополнительные условия для модернизации и технического переоснащения организаций индустриального домостроения, по производству железобетонных изделий. В том числе такая мера позволит обновить парк строительных машин и механизмов в отрасли, говорится в обосновании проекта указа.

По информации облисполкомов, Минского горисполкома, в модернизацию и техническое переоснащение организаций крупнопанельного домостроения в 2021-2025 годах надо инвестировать Br152,3 млн. "Вместе с тем, несмотря на ежегодное увеличение загрузки производственных мощностей организаций индустриального домостроения, по отдельным из них сложилась ситуация, когда накопленные долги перед бюджетом и банками, сформировавшиеся после модернизации 2006-2015 годов, несопоставимы с объемами выполняемых работ и выручки. Таким образом, этим организациям необходима финансовая поддержка для модернизации и технического переоснащения", - отметили в Минстройархитектуры.

Финансировать расходы предлагается из внебюджетных фондов развития строительной отрасли. Планируется, что такие фонды будут формироваться с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025-го за счет отчислений в размере 1% от стоимости строительных и иных специальных монтажных работ, выполненных в отчетном месяце юрлицами (генподрядчик, подрядчик, субподрядчик), а также собственными силами. В проекте рассматриваются и другие нюансы формирования фондов.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 октября.-0-