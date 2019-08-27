Проект указа о спонсорской помощи в сельском хозяйстве не предполагает давления на предприятия - Турчин

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа об оказании спонсорской помощи сельхозпредприятиям не предполагает никакого административного давления на промышленные предприятия. Об этом первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Помощь сельхозпредприятию надо рассматривать как добровольное дело, - подчеркнул первый вице-премьер. - Какого-то административного давления на промышленные предприятия в документе нет".

Даже бизнес постепенно приходит в сферу сельского хозяйства. "Один из IT-бизнесменов инвестировал в сельское хозяйство. Мне кажется, это такой эволюционный процесс, в котором мы должны бизнесу помогать", - высказал свою позицию Александр Турчин. Например, возникают вопросы, как отражать в учете ту помощь, которую коммерческая структура оказывает сельхозпредприятиям, и иные нюансы, отрегулировать которые и должен указ.

"Есть предприятия, которые по разным причинам имеют сложное финансовое состояние. Тот документ, который обсуждался сегодня на уровне главы государства, нацелен на то, чтобы сохранить их", - добавил вице-премьер Владимир Дворник. По его словам, благодаря последним указам сегодня количество убыточных сельхозпредприятий сокращается. Новый документ необходим для того, чтобы предусмотреть механизмы оказания всех вариантов помощи со стороны крупных промышленных предприятий, будь то финансовая или физическая, помощь в уборке, наведении порядка. "И те 49 сельхозпредприятий, которые мы обсуждали у Президента, закрепленные за промышленными предприятиями, уверен, в ближайшее время почувствуют себя гораздо лучше", - добавил Владимир Дворник.

В целом предприятия отрасли работают эффективно, за семь месяцев рентабельность составила около 5%, но этот показатель еще необходимо удержать до конца года.-0-