Проект указа об отсрочке по арендной плате будет подготовлен до конца марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу рассматривает возможность предоставления отсрочки по уплате арендной платы, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины, сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.

"Соответствующий проект указа главы государства будет подготовлен совместно с Министерством финансов до конца марта и направлен на согласование отраслевым министерствам", - отметили в Госкомимуществе.

В частности, предлагаемые меры будут направлены на поддержку таких видов экономической деятельности, как туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и другие.

Проект указа разрабатывается, чтобы минимизировать последствия неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении наиболее уязвимых видов экономической деятельности.-0-

Госкомимущество рассказало о возможностях снижения арендной платы В Госкомимуществе напомнили, что с 1 апреля в Беларуси базовая арендная величина увеличится с Br16,9 до Br17,85. Ее размер устанавливается Совмином ежегодно с учетом инфляции за предыдущий год и действует с 1 апреля года, в котором он установлен.