Проект указа по формированию рынка проблемных долгов планируется внести в Совмин до конца года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа по формированию рынка проблемных долгов планируется внести в правительство до конца нынешнего года, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект указа предполагает создание равных и понятных условий для всех участников рынка, системы торговли проблемными долгами на площадке Белорусской валютно-фондовой биржи, наделение Агентства по управлению активами дополнительными функциями", - уточнил Дмитрий Лапко.

По проекту документа пока остаются разногласия, 26 декабря будет совещание. "До конца года планируем внести проект указа в правительство", - отметил зампред Нацбанка.

Для работы с проблемными долгами ранее был принят указ №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств". "Нужно понимать, что это в первую очередь не банкам нужно, они аллоцировали свои проблемы, у банков это учтено в капитале, они обеспечат свое устойчивое функционирование. Здесь вопрос в справедливости распределения ресурсов, вопрос воздействия "токсичных" предприятий на нормальные, то есть те, которым они не платят", - обратил внимание Дмитрий Лапко.-0-