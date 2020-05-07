Проект указа по повышению эффективности холдингов подготовлен в Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О создании и деятельности холдингов" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Ключевой новацией является делегирование права одному из участников холдинга выступать от лица всего холдинга в судах, охранной и юридической деятельности, всех видах процедур закупок.

В проекте указа отменено избыточное регулирование (требование к подготовке организационно-экономического обоснования создания холдингов с участием государства, а также к разработке стратегии развития таких холдингов).

Определена правовая природа холдинга: в Беларуси он не является юридическим лицом. Предусмотрен запрет на участие одной и той же дочерней компании в нескольких холдингах.

Ожидается, что в результате принятия указа существенно повысится эффективность деятельности холдингов. Так, благодаря дополнительным заказам и наращиванию производства вырастут выручка и чистая прибыль, благодаря вовлечению неиспользуемого имущества во внутрихолдинговый оборот прогнозируется рост рентабельности активов. "Наибольший положительный эффект следует ожидать от холдингов с участием государства: указ позволит оптимизировать систему управления ими", - отметили разработчики документа.

По данным на 1 января, в Беларуси зарегистрировано 93 холдинга, в том числе 55 с участием государства.

Организатор общественного обсуждения - Министерство экономики. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 мая.-0-