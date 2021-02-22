Проект указа по проекту "Северный берег" будет рассмотрен Президентом в ближайшее время - Головченко

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен Президентом в ближайшее время. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошло достаточно продолжительное время с момента нашей прошлой встречи - с закладки камня на месте будущего Национального выставочного центра. Тем не менее это время мы не теряли даром. Правительство, мэрия интенсивно работали над проектом указа главы государства о реализации инвестиционного проекта "Северный берег" и инвестиционного договора между вашей компанией и Минским горисполкомом. Работа находится практически на финише. Проект указа сформирован и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение главе государства", - сказал Роман Головченко.

В Беларуси создана и зарегистрирована компания, которая будет заниматься реализацией этого проекта. "Мы ожидаем, что после подписания указа компания уже начнет активную работу непосредственно над освоением площадки", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, условия, которые будут предоставлены инвестору, являются самыми привлекательными. Премьер-министр выразил уверенность, что сегодняшний приезд председателя совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммеда аль-Аббара позволит снять последние вопросы и быстрее запустить проект.

Мухаммед аль-Аббар рассказал, что инвестирует в 14 государств мира. "Беларусь для меня не просто место для инвестиций, я воспринимаю ее как страну, где у меня есть друзья", - подчеркнул он.

Мухаммед аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды, дизайна и других. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-

Мухаммед аль-Аббар