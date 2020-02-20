20 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Проект указа по созданию первой в Беларуси госкорпорации находится в высокой степени готовности. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект должен быть сейчас согласован с Комитетом государственного контроля. Если согласование пройдет оперативно, документ будет внесен в Совет Министров. И дальше правительством будет направлен в Администрацию Президента для рассмотрения", - сказал Андрей Гаев.

Речь идет о том, чтобы сформировать организацию, где процесс управления будет осуществляться на профессиональной основе, а не через госорганы напрямую (хотя государственный орган будет принимать участие в деятельности корпорации). "Этот процесс необходимо опробовать на базе нескольких конкретных структур и посмотреть: соответствует ли он нашим реалиям, дает ли эффект и надо ли масштабировать дальше", - добавил он. Сейчас в управлении Госкомимущества находятся два холдинга - "Белавтодор" и "Белресурсы", также передан принадлежащий государству пакет акций Паритетбанка, на базе которых может быть создана госкорпорация.

Что касается приватизационных процессов, то крупных продаж в 2019 году не было (кроме продажи Барановичского молочного комбината "Савушкиному продукту"). Всего реализовано 11 пакетов акций.

Отвечая на вопросы журналистов о приватизационном списке, Андрей Гаев отметил, что в нем на сегодня 13 акционерных обществ. Среди них ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Купалинка". В марте список должен пополниться. Однако он пояснил, что это не план приватизации. "У нас в стране плановой приватизации нет. Это список, сформированный по предварительным предложениям республиканских органов управления. Он позволяет потенциальным инвесторам видеть, что министерства, органы владельческого надзора готовы предложить (и на каких условиях), причем условия опять же предварительные", - сказал он. "Мы призываем и наши предпринимательские союзы вносить предложения. Им направлено ходатайство, чтобы они говорили, если у субъектов бизнеса есть желание о приобретении госактива. Тогда Госкомимущество будет отрабатывать этот вопрос с соответствующими органами владельческого надзора", - добавил Андрей Гаев.-0-