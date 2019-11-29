Проект указа с отвязкой дорожного сбора от техосмотра готов, но включение в цену топлива обсуждается

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин по-прежнему предлагает отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, в качестве альтернативы обсуждается вариант включения сбора в стоимость автомобильного топлива, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минфин подготовил проект указа, который упрощает порядок взимания сбора с одновременным усилением контроля за его уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать сбор на длительные сроки. Дорожный сбор не будет завязан на прохождение техосмотра", - отметил Максим Ермолович.

Данный проект указа согласован со всеми заинтересованными, правительство выходит с консолидированной позицией, сейчас продолжается обсуждение всех преимуществ и недостатков предлагаемой концепции.

В то же время в качестве альтернативы обсуждается возможность включения сбора в стоимость топлива. "Фактически - это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке. Здесь есть свои преимущества и недостатки - с одной стороны, существенно упрощает порядок уплаты сбора, но мы понимаем, что конечным плательщиком становится все население. А так как стоимость топлива имеет корреляцию с общестрановыми затратами, это неизменно отразится на общих ценах в экономике, в том числе и на самые массовые продукты", - обратил внимание Максим Ермолович.

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