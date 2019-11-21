Проект закона о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект закона предусматривает комплексное совершенствование правового регулирования процедур государственной регистрации и ликвидации бизнеса, ведения Единого государственного регистра (ЕГР) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направлен на упрощение и сокращение ряда требований, предъявляемых сегодня при создании и ликвидации бизнеса, максимальное использование информационного обмена между государственными органами в целях снижения нагрузки на бизнес.

В частности, проектом предлагается исключить процедуру согласования наименования юрлица и одновременно сократить требования к наименованиям, установленные законодательством. Также предлагается сократить количество регистрирующих органов, исключив из него администрации свободных экономических зон.

Документ содержит некоторые уточнения в части порядка формирования уставного фонда коммерческой организации. Также в нем уточняется перечень документов, представляемых для госрегистрации, и требования к ним.

Предлагается внесение изменений в порядок постановки субъектов хозяйствования на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, Фонда соцзащиты населения Министерства труда и социальной защиты, регистрации в Белорусском республиканском унитарном предприятии "Белгосстрах". Срок постановки на учет предлагается сократить с 5 до 3 рабочих дней.

Проект закона предлагает ввести возможность судебной ликвидации юрлица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) за нарушение только порядка ликвидации, либо только срока ликвидации.

Также предлагается изменить основания для принудительной ликвидации юридических лиц регистрирующим органом. Так, действующее основание для ликвидации ввиду неосуществления деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд предлагается распространить и на некоммерческие организации. Это обусловлено тем, что ряд некоммерческих организаций (потребительские кооперативы, учреждения, ассоциации (союзы) и др.) не осуществляют деятельность, не принимают решение о ликвидации и продолжают значиться в ЕГР в статусе действующих, что не отражает реальной картины.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 21 ноября по 6 декабря.-0-