Проект закона "О платежных системах и платежных услугах" планируется рассмотреть на весенней сессии

12 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Проект закона "О платежных системах и платежных услугах" планируют рассмотреть в первом чтении на весенней сессии парламента. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы 7 февраля рассказали членам Совета Республики и депутатам Палаты представителей про наш закон. Сейчас документ проходит последние шаги в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Принципиальные позиции согласованы. Мы надеемся, что в первом чтении закон выйдет в эту сессию", - отметила Татьяна Рускевич.

По словам представителя Нацбанка, сейчас быстрыми темпами разрабатываются подзаконные акты, чтобы не оттягивать время вступления закона в силу. "К тому моменту, когда в парламенте полностью примут закон, подзаконные акты уже будут готовы, и можно будет сразу же его запускать в жизнь", - сказала она.

Отвечая на вопрос о базовом расчетном счете для физлиц, Татьяна Рускевич отметила, что подготовлен проект указа, который отрабатывается госорганами. Однако введут эти счета, скорее всего, не в этом году. "По сути это обычный банковский расчетный счет. Какой-то специфики граждане не увидят. Базовый счет будет очень четко обеспечивать минимальный набор социальных функций, которые будут предоставляться бесплатно: зачисление соцвыплат (пенсий, пособий, зарплат), снятие наличных без комиссий в инфраструктуре банка, - сказала она. - Будет также предоставлена банковская карточка платежной системы "Белкарт", чтобы ограничить платежные риски, в том числе политические".-0-