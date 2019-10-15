Проекту высокоскоростной ж/д магистрали Минск-Санкт-Петербург нужна экономическая оценка - Морозов

15 октября, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Прежде чем приступить к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Минск и Санкт-Петербург, с дальнейшим ее выходом в Европу, необходимо провести экономическую оценку проекта. Такое мнение высказал журналистам начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов на полях 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств СНГ, которое проходит 15-16 октября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о создании магистрали, Владимир Морозов отметил, что ее надо рассматривать как новую техническую систему. "И, конечно, во главе системы нужно поставить экономическую оценку - стоимость строительства, объем перевозимых пассажиров, затраты, которые предстоит понести", - сказал он.

Проект глава БЖД считает довольно перспективным, в частности, дальнейшую проработку этого коридора с выходом на Западную Европу. По словам Владимира Морозова, интерес к созданию магистрали проявляют и европейские коллеги.

На сегодняшнем заседании обсуждалось создание рабочей группы между Белорусской железной дорогой и Российскими железными дорогами по разработке концепции решения данного вопроса.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Ропота в сентябре этого года отмечал, что строительство высокоскоростных магистралей является актуальной темой, поскольку без них невозможно дальнейшее эффективное развитие. "Это относится в полной мере и к российско-белорусским отношениям, потому что транспортные коммуникации не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют научно-технический прогресс и вообще экономическое взаимодействие двух государств", - считает Григорий Рапота.

На заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ также планируется рассмотреть вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке единых нормативных документов. Кроме того, состоятся двусторонние встречи руководителей железнодорожных администраций.

Участие в заседании принимают делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Также в списке участников представители Грузии, Латвии, Болгарии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Ирана.

Совет по железнодорожному транспорту государств Содружества и его исполнительный орган - дирекция совета - были созданы 14 февраля 1992 года для обеспечения устойчивых экономических связей стран СНГ. В число основных задач совета входят координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработка согласованных принципов его деятельности, организация совместной эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров.-0-