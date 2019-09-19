Проекты цифровой трансформации планируют реализовать в сферах фармации, приборостроения, нефтехимии

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотные проекты цифровой трансформации планируется реализовать на предприятиях в сферах фармации, приборостроения, нефтехимии. Об этом сообщила заместитель министра экономики Елена Перминова на конференции "Смарт-индустрия Беларуси: потенциал формирования, угрозы, вызовы и возможности развития" во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"В перспективе Минэкономики планирует реализацию на конкретных предприятиях пилотных проектов цифровой трансформации, предусматривающих внедрение элементов концепции "индустрия 4.0" в сферах фармации, приборостроения, нефтехимии. Совместно с ЮНИДО мы также планируем создание центров технических компетенций, демонстрационных цифровых фабрик", - сказала Елена Перминова.

По ее словам, смарт-индустрия фактически представляет собой промышленный сектор на принципиально новой технологической базе и современных организационных принципах управления. "Беларусь сегодня располагает многоотраслевым сектором обрабатывающей промышленности, развитой IT-индустрией, подготовленными инженерно-техническими и рабочими кадрами, весомым инновационным потенциалом. То есть наша страна, несомненно, имеет благоприятные исходные условия и предпосылки для старта цифровой трансформации экономики. Драйверами мы здесь видим, безусловно, ИКТ, технологии искусственного интеллекта, робототехнику и инновационное приборостроение", - подчеркнула замминистра.

Цель конференции - поиск заинтересованных представителей госорганов, инновационного и производственного бизнеса, науки и образования, выработка согласованной позиции в отношении дальнейшей стратегии и алгоритма создания смарт-индустрии в Беларуси. "Организационным инструментом консолидации усилий должна стать платформа "Смарт-индустрия Беларуси". Эта идея озвучивалась Минэкономики в апреле на форуме "ТИБО-2019". Такую платформу мы рассматриваем как новый инструмент государственно-частного взаимодействия, который под эгидой министерства будет объединять и юридических лиц, и экспертов, и органы госуправления - всех заинтересованных в совместной работе по формированию умной индустрии", - отметила Елена Перминова.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проходит в Минске 17-20 сентября. Это один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий - "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех". Во время мероприятия также прошли белорусско-японский и белорусско-словацкий экономические форумы, индийско-белорусский деловой и технологический форум. Программа включает международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли, биржу субконтрактов в промышленности, ярмарку инновационных разработок, кооперационную биржу "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества", семинары и презентации.-0-