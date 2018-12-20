Профицит бюджета 2018 года составит не менее 2% ВВП - Ермолович

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным оценкам, профицит республиканского бюджета 2018 года не должен составить менее 2% к ВВП. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович проинформировал, что Министерство финансов подготовило проект указа по уточнению показателей бюджета 2018 года. "Мы ожидаем, что часть профицита будет направлена на решение тех задач, которые возникали в течение года. Часть профицита также будет направлена на опережающее погашение государственного долга", - сказал он.

Отвечая на вопрос о внешнем государственном долге, Максим Ермолович отметил, что в 2019 году выплаты составят $2,5 млрд. "Плюс процентные платежи. Суммарно $3,8 млрд надо будет платить", - пояснил министр. Он добавил, что $1,5 млрд планируется привлечь для рефинансирования обязательств.-0-