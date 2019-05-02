2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в I квартале составил Br0,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-март 2019 года сложился в сумме Br1,1 млрд. Дефицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,01 млрд. Профицит бюджета Фонда универсального обслуживания составил Br9,5 млн, Фонда гражданской авиации - Br12,7 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме Br12,3 млрд, или 23,7% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br5,3 млрд, или 22,5%.

Поступление НДС составило Br2,9 млрд, или 24,9% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br0,6 млрд, или 15,6%. Акцизы поступили в сумме Br0,6 млрд, или 25,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,2 млрд, или 26,5%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br3,67 млрд, или 24,4%, Фонд универсального обслуживания - Br10,7 млн, или 25,5%, Фонд гражданской авиации - Br17,7 млн, или 68,1%, Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн, или 75%.

По состоянию на 1 апреля 2019 года задолженность по налогам и сборам составила Br133,9 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-март 2019 года составили Br11,2 млрд, или 22,2% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br4,5 млрд, или 20,5%.

На общегосударственную деятельность направлено Br1,8 млрд (19,3%), на финансирование национальной экономики - Br1,2 млрд (22,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br3,6 млрд (21,9%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br3,68 млрд (24,8%), Фонда универсального обслуживания - Br1,2 млн (2,9%), Фонда гражданской авиации - Br5 млн (19,2%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,1 млн (25%).-0-