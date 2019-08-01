Профицит республиканского бюджета Беларуси в I полугодии составил Br2 млрд

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-июне 2019 года составил Br2 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления за шесть месяцев текущего года сложился в сумме Br2,5 млрд. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br18,7 млн, Фонда гражданской авиации - Br8,1 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме Br25,9 млрд, или 49,8% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br11,5 млрд, или 48,2%.

Поступление НДС составило Br5,4 млрд, или 47,1% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br1,4 млрд, или 35,2%. Акцизы поступили в сумме Br1,3 млрд, или 52,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,3 млрд, или 51,7%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br7,6 млрд, или 50,7% утвержденного годового плана, в Фонд универсального обслуживания - Br21,6 млн, или 51,4%, в Фонд гражданской авиации - Br22,2 млн, или 85,4%, в Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн, или 75%.

По состоянию на 1 июля 2019 года задолженность по налогам и сборам составила Br109,2 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июнь 2019 года составили Br23,4 млрд, или 46,3% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br9,5 млрд, или 42,7%.

На общегосударственную деятельность направлено Br3,6 млрд (37,8%), на финансирование национальной экономики - Br2,5 млрд (47%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br7,7 млрд (47,2%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br7,5 млрд (50,9%), Фонда универсального обслуживания - Br2,9 млн (6,9%), Фонда гражданской авиации - Br14,1 млн (54,2%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,1 млн (25%).-0-