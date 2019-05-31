Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-апреле составил Br2,2 млрд

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе-апреле 2019 года составил Br2,2 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Профицит бюджета сектора государственного управления за четыре месяца текущего года сложился в сумме Br3,2 млрд. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br19,8 млн, Фонда гражданской авиации - Br10 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме Br18,4 млрд, или 35,6% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br8,4 млрд, или 35,2%.

Поступление НДС составило Br4,1 млрд, или 35,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br1,4 млрд, или 37,2%. Акцизы поступили в сумме Br0,8 млрд, или 33,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,6 млрд, или 35,7%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br5 млрд, или 33,5%, Фонд универсального обслуживания - Br21,4 млн, или 51%, Фонд гражданской авиации - Br21,8 млн, или 83,8%, Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн, или 75%.

По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность по налогам и сборам составила Br143 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2019 года составили Br15,2 млрд, или 30,4% уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br6,2 млрд, или 27,9%.

На общегосударственную деятельность направлено Br2,5 млрд (25,9%), на финансирование национальной экономики - Br1,6 млрд (31,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br4,9 млрд (30,1%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br4,9 млрд (33,4%), Фонда универсального обслуживания - Br1,6 млн (3,8%), Фонда гражданской авиации - Br11,8 млн (45,4%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,1 млн (25%).-0-