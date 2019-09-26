Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-августе составил Br3 млрд

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета в январе - августе 2019 года составил Br3 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Доходы республиканского бюджета сложились на уровне Br16,1 млрд, или 67,5% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br7,6 млрд (65,9% плана), налога на прибыль - Br2,3 млрд (58,1%). Акцизы поступили в сумме Br1,8 млрд (72,2%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,1 млрд (71,4%).

Расходы республиканского бюджета составили Br13,1 млрд (58,6% уточненного годового плана).

На общегосударственную деятельность направлено Br5,1 млрд (52,2%), на финансирование национальной экономики - Br3,4 млрд (63,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br10,1 млрд (61,7%).

Профицит бюджета сектора госуправления сложился в сумме Br4,2 млрд. Доходы составили Br35,8 млрд, или 68,5% уточненного годового плана, расходы бюджета сектора госуправления - Br31,6 млрд (62,1%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения сложился на уровне Br0,2 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br25,6 млн. Профицит Фонда гражданской авиации составил Br11,2 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,2 млн.

По состоянию на 1 сентября задолженность по налогам и сборам составила Br143,3 млн.-0-