29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-феврале составил Br0,7 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Профицит бюджета сектора государственного управления за два месяца 2019 года сложился в сумме Br0,82 млрд. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br10,3 млн, Фонда гражданской авиации - Br13,6 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,28 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль сложились в сумме Br7,95 млрд, или 15,4% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br3,5 млрд, или 14,8%.

Поступление НДС составило Br2,3 млрд, или 19,6% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br42,2 млн, или 1,2%. Акцизы поступили в сумме Br0,4 млрд (17,2%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,7 млрд (17%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br2,5 млрд, или 16,6%, Фонд универсального обслуживания - Br10,7 млн (25,5%), Фонд гражданской авиации - Br17,5 млн, или 67,3%, Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн, или 75%.

По состоянию на 1 марта 2019 года, задолженность по налогам и сборам составила Br137,9 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль составили Br7,13 млрд, или 14,2%. Расходы республиканского бюджета составили Br2,8 млрд, или 12,8%.

На общегосударственную деятельность направлено Br1,1 млрд (11,4%), на финансирование национальной экономики - Br0,8 млрд (15,6%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br2,3 млрд (14%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br2,4 млрд (16,4%), Фонда универсального обслуживания - Br0,4 млн (1%), Фонда гражданской авиации - Br3,9 млн (15%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,02 млн (5%).-0-