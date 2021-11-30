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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе - октябре составил Br0,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br23,2 млрд, или 95,8% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br12,9 млрд (91,2%), налога на прибыль - B4,2 млрд (117,2%). Акцизы поступили в сумме Br2,9 млрд (85,2%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,1 млрд, или 100,9%.

Расходы республиканского бюджета равны Br22,9 млрд, или 75,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br9,2 млрд (69,3%), на финансирование национальной экономики - Br5,3 млрд (73,6%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br16,9 млрд (80,9%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь - октябрь сложился в сумме Br2,5 млрд. Доходы составили Br54 млрд (90,7% уточненного годового плана), расходы - Br51,5 млрд (78,4%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,3 млрд (поступления - Br16 млрд, расходы - Br15,7 млрд).

На 1 ноября задолженность по налогам и сборам - Br257,7 млн.-0-