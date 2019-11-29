Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br3,7 млрд

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br3,71 млрд. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Доходы республиканского бюджета составили Br20,56 млрд, или 85,4% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br9,9 млрд (85,4% плана), налога на прибыль - Br3,2 млрд (77,1%). Акцизы поступили в сумме Br2,3 млрд (89,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,9 млрд (88,3%).
Расходы республиканского бюджета составили Br16,85 млрд (74,9% уточненного годового плана).
На общегосударственную деятельность направлено Br6,6 млрд (68%), на финансирование национальной экономики - Br4,5 млрд (79,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br12,7 млрд (77,6%).
Профицит бюджета сектора государственного управления сложился в сумме Br5 млрд. Доходы составили Br45,4 млрд, или 86,1% уточненного годового плана, расходы бюджета сектора госуправления - Br40,4 млрд (78,9%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,07 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br31,9 млн. Профицит Фонда гражданской авиации составил Br14,2 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,19 млн.
По состоянию на 1 ноября задолженность по налогам и сборам составила Br173,9 млн.-0-