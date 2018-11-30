Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре составил Br5,24 млрд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре 2018 года составил Br5,24 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br20,36 млрд, или 96,9% плана. Поступление НДС составило Br9,2 млрд (91,1% плана). Налога на прибыль поступило Br2,7 млрд (82,8%). Акцизы поступили в сумме Br2,2 млрд (88,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,5 млрд (117,8%).

Расходы республиканского бюджета составили Br15,12 млрд (72,9%). На общегосударственную деятельность направлено Br6,4 млрд (63%), на финансирование национальной экономики - Br3,6 млрд (79,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br11,2 млрд (78,3%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь сложился в сумме Br6,52 млрд. Доходы сложились в сумме Br42,37 млрд, или 91,2% уточненного годового плана. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь составили Br35,85 млрд, или 77,2% годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения сложился на уровне Br0,4 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br27 млн, Фонда гражданской авиации - Br12,4 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,4 млн. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br11,4 млрд (84%), Фонд универсального обслуживания - Br42 млн (109,1%), Фонд гражданской авиации - Br30,6 млн (110,5%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,9 млн (75%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br11 млрд (82,5%), Фонда универсального обслуживания - Br15 млн (39%), Фонда гражданской авиации - Br18,2 млн (54,7%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,5 млн (41,7%).

По состоянию на 1 ноября задолженность по налогам и сборам составила Br227,1 млн.-0-