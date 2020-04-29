Профицит республиканского бюджета в I квартале составил Br0,2 млрд

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит (превышение доходов над расходами) республиканского бюджета Беларуси в январе-марте 2020 года составил Br0,2 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br5,1 млрд, или 20,8% уточненного годового плана. Поступление НДС - Br3,3 млрд (26,6% плана). Акцизы поступили в сумме Br0,7 млрд (24,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,7 млрд (14,9%).

Расходы республиканского бюджета составили Br4,9 млрд, или 19,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br1,9 млрд (17,5%), на финансирование национальной экономики - Br1,2 млрд (22%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br4 млрд (21,7%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-март 2020 года сложился в сумме Br0,3 млрд. Доходы составили Br12,6 млрд (22,9% уточненного годового плана), расходы - Br12,3 млрд (21,8%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд (поступления - Br4,2 млрд, расходы - Br4,1 млрд).

По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность по налогам и сборам составила Br124,9 млн.-0-