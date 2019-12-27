Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре составил Br3,8 млрд

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br3,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br22,2 млрд, или 91,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br10,5 млрд (91% плана), налога на прибыль поступило Br3,2 млрд (76%). Акцизы поступили в сумме Br2,5 млрд (97,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,3 млрд (96,8%).
Расходы республиканского бюджета составили Br18,4 млрд, или 81,7% уточненного годового плана. На общегосударственную деятельность направлено Br7,2 млрд (74,5%), на финансирование национальной экономики - Br4,8 млрд (84,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br14,1 млрд (86%).
Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь сложился в сумме Br4,6 млрд. Доходы составили Br49,1 млрд, или 92,9% уточненного годового плана, расходы - Br44,5 млрд (86,6%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,08 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br29,3 млн, Фонда гражданской авиации - Br13,4 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,19 млн.
По состоянию на 1 декабря задолженность по налогам и сборам составила Br141,9 млн.-0-