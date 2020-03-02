Профицит республиканского бюджета в январе составил Br0,9 млрд

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит (превышение доходов над расходами) республиканского бюджета Беларуси в январе 2020 года составил Br0,9 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br2,4 млрд, или 9,9% уточненного годового плана. Поступление НДС - Br2 млрд (16,1% плана). Акцизы поступили в сумме Br0,2 млрд (8,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,2 млрд (4,5%). Отрицательное значение по налогу на прибыль обусловлено возвратами из бюджета этого налога отдельным плательщикам, пояснили в Минфине.
Расходы республиканского бюджета составили Br1,5 млрд, или 5,8% уточненного годового плана.
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