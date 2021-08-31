Программа до 2025 года содержит алгоритм трансформации территорий страны в сильные регионы - Минэкономики

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы содержит алгоритм трансформации территорий страны в сильные регионы. Об этом заявила заместитель министра экономики Анжелика Никитина на очередном заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Во-первых, мы намерены перезагрузить потенциал городов с населением более 80 тыс. В каждом таком регионе запланировано создание 2-3 новых предприятий, не имеющих аналогов в стране. Во-вторых, содействовать экономическому и инновационному прогрессу в регионах будет развитие 13 специализированных кластеров. В-третьих, предполагается применять новые подходы для территорий с преференциальными режимами. Акцент - на индивидуальную работу с инвестором: чтобы каждый мог подобрать для себя подходящий и привлекательный набор льгот и преференций. В-четвертых, надо подтянуть территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Здесь планируем развивать туризм, традиционные ремесла, рекреационные парки. Это те направления, которые могут обеспечить работой население на местах уже сейчас", - рассказала Анжелика Никитина.

Участники семинара обсудили приоритеты экономической политики в инновационных областях деятельности Беларуси и России в контексте формирования единого экономического пространства, вопросы реализации инвестиционной политики, взаимодействия двух стран в сфере импортозамещения, а также основные направления и перспективы приграничного и межрегионального экономического сотрудничества.-0-