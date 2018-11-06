Программа развития конкуренции в Беларуси будет представлена не позднее начала 2019 года

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу развития конкуренции в Беларуси планируется представить не позднее начала 2019 года. Об этом заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, Международная финансовая корпорация уже провела тендер по выбору компании, которая вместе с МАРТ и другими заинтересованными госорганами будет обеспечивать подготовку программы. "Эта программа стоит в плане работы Совета Министров. Надеемся, что она появится в конце этого - начале следующего года", - сказал Владимир Колтович.

При содействии МФК был проведен анализ в 6 отраслях белорусской экономики на соответствие норм законодательства нормам закона о развитии конкуренции. В перспективе, по словам министра, будут проанализированы еще 6 отраслей. Соответствующая договоренность с МФК уже есть, подчеркнул Владимир Колтович.

Как сообщалось, в марте 2017 года в Беларуси была создана межведомственная рабочая группа по выработке предложений для проекта программы развития конкуренции в стране, которой было поручено провести анализ законодательства для выявления норм, ограничивающих конкуренцию в отдельных видах и сферах деятельности, а также выработать предложения о корректировке законодательства, направленные на развитие конкуренции.-0-