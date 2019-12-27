Программа статистических работ на 2020 год утверждена в Беларуси

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа статистических работ на 2020 год утверждена постановлением Совета Министров от 24 декабря 2019 года №911, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Программа разработана для представления госорганам актуальной, своевременной и объективной официальной статистической информации.
В частности, готовится статистика населения, труда, доходов и потребления домашних хозяйств, жилфонда, сельского и лесного хозяйства, промышленности, строительства и инвестиций в основной капитал, транспорта, туризма, цен, иностранных инвестиций.
Программа на 2020 год представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации. Статистические издания, предусмотренные программой, предоставляются бесплатно в пределах выделенных средств из республиканского бюджета. Дополнительные экземпляры на бумажном носителе - на платной основе.
Тиражированием статистических изданий занимаются госорганизации, подчиненные Национальному статистическому комитету.-0-