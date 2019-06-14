Программа Всемирного банка по поддержке частного сектора в Беларуси поможет 5 кластерным инициативам

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять перспективных кластерных инициатив отобрано для участия в программе поддержки развития частного сектора в Беларуси, которая реализуется Всемирным банком при финансировании Европейского союза, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

После экспресс-оценки и интервьюирования 12 июня были выбраны пять инициатив в приоритетных секторах - медицина, фармацевтика и биотехнологии; приборостроение и робототехника; аграрная и зеленая экономика; информационно-коммуникационные технологии. Эти проекты будут участвовать в дальнейших мероприятиях программы. 13 июня состоялся установочный семинар, на котором был презентован перечень проектных мероприятий в области кластерного развития.

Во время совместной работы эксперты Всемирного банка и представители Беларуси обменялись мнениями по ключевым аспектам кластерного развития. "Участники обсудили концептуально-методологические подходы к оценке конкурентоспособности национальной экономики и использования кластерной модели развития в качестве эффективного инструмента повышения уровня конкурентоспособности как отдельных субъектов хозяйствования, так и социально-экономической системы Беларуси в целом", - отметили Минэкономики.-0-