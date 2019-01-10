Программный комплекс для объединения элементов системы точного земледелия создадут в Беларуси

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать справочно-информационный программный комплекс для объединения элементов системы точного земледелия, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович.

"Все основные элементы системы точного земледелия в Беларуси есть. Сегодня главное - объединить все элементы в одну целостную систему. Для этого необходим информационно-программный комплекс. Мы взаимодействуем с Министерством связи и информатизации для того, чтобы в этом году начать его разработку", - сказал Станислав Карпович.

Агропромышленный комплекс Беларуси отличается крупнотоварным производством сельхозпродукции в хозяйствах, не имеющих ярко выраженной специализации и обладающих смешанным машинно-тракторным парком. Ни одно из имеющихся программных решений мировых производителей, ориентированных на узкоспециализированные фермерские хозяйства, не подходит для белорусских условий. Поэтому необходима разработка специального справочно-информационного программного комплекса. "С его помощью мы объединим системы параллельного вождения, учета расхода топлива, дифференцированного внесения удобрений, анализа проб почвы и другие. Сейчас, чтобы принять управленческое решение, нужно проанализировать всю эту информацию по отдельности. А программный комплекс позволит объединить все данные. Единая система точного земледелия позволит программировать заданную урожайность с учетом всех факторов", - пояснил представитель Минсельхозпрода.

Точное земледелие - комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, основанная на технологиях глобального позиционирования. Суть точного земледелия заключается в том, что технология обработки полей выполняется в зависимости от реальных потребностей выращиваемых в данном месте сельскохозяйственных культур. Накопление статистики обработки и получаемых результатов позволяет применять различные виды анализа с тем, чтобы в дальнейшем корректировать применяемые дозы для получения максимума отдачи на каждый вкладываемый в технологию рубль.-0-