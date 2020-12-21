Программу по увеличению потребления населением электроэнергии планируется принять в 2021 году

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу по увеличению потребления электроэнергии населением планируется принять в начале 2021 года, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы сейчас готовим комплексную программу по увеличению использования электрической энергии населением для целей отопления, горячего водоснабжения. Мы планировали в этом году полностью сформировать ее, увязать ее с реализацией государственных программ "Строительство жилья" и "Комфортное жилье" в части реконструкции электрических сетей в сельской местности и в начале 2021 года принять ее для непосредственной реализации", - сказал Виктор Каранкевич.

Он обратил внимание, что Минэнерго уже работает над увеличением электропотребления населением. Первое направление этой работы - строительство электросетевой инфраструктуры к новому жилью. Второе направление - перевод многоквартирного жилищного фонда на использование электрической энергии для целей отопления. "Уже сформирован перечень таких многоквартирных домов, согласована с гражданами возможность перевода на использование электрической энергии на цели отопления. В течение следующей пятилетки эта задача также будет реализована", - отметил Виктор Каранкевич. Третье направление - перевод индивидуальных жилых домов, в основном в сельской местности, на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения.-0-

Новые тарифы на электроэнергию для энергоемких производств планируется установить с 1 января