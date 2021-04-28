Программу совместных действий по защите прав потребителей разработают в ЕАЭС

28 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о создании рабочей группы по разработке программы совместных действий стран Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей и обеспечению качества товаров и услуг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Подготовка программы совместных действий по защите прав потребителей предусмотрена стратегическими направлениями развития евразийской интеграции до 2025 года, - отметили в ЕЭК. - Основная цель программы - создание в ЕАЭС эффективного механизма проведения согласованной политики в сфере защиты прав потребителей и реализации принципа их равной правовой защиты".

В рабочую группу войдут представители государственных органов и общественных организаций потребителей стран ЕАЭС. "Подготовку проекта программы планируется завершить к концу 2021 года, принятие документа намечено на 2022 год", - добавили в ЕЭК.-0-