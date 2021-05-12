Производитель кормовых добавок из Грузии рассматривает возможность реализации продукции через БУТБ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный директор компании Nationaux 1792 LLC посетил центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи для ознакомления с возможностями использования электронных торговых площадок БУТБ при реализации сельскохозяйственной продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе по связям с общественностью БУТБ.

"Одно из направлений деятельности Nationaux 1792 LLC - производство кормовых добавок для крупного рогатого скота, поэтому регулярные биржевые торги данной продукцией представляют для компании особый интерес, поскольку это наиболее оптимальный путь для поиска белорусских покупателей. В частности, кормовые добавки входят в число самых востребованных групп товаров на БУТБ, а на фоне динамичного развития животноводческой отрасли спрос на них не снижается, а заметно растет", - рассказали специалисты биржи.

Так, по итогам января - апреля на БУТБ реализовано 38,52 тыс. т кормовых добавок, что на 64% больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года. В стоимостном выражении объем сделок составил Br69,41 млн, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2020 года.

Фото БУТБ

После переговоров руководитель грузинской компании выразил высокую заинтересованность в использовании белорусской биржевой площадки для освоения товарного рынка Беларуси.

Компания Nationaux 1792 LLC основана в Грузии в 2019 году. Помимо производства кормовых добавок, занимается выращиванием и переработкой киноа и осуществляет деятельность в сфере биотехнологий и фармакологии. В настоящее время заинтересована в том числе в переносе производственных и исследовательских мощностей в Беларусь. Годовой оборот компании - более $2,2 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-