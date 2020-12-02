Производители кисломолочных напитков из Беларуси и РФ урегулируют спор, изменив дизайн упаковки

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Производители кисломолочных напитков из Беларуси и России договорились урегулировать спор между двумя хозяйствующими субъектами с помощью редизайна упаковки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России передала в ЕЭК заявление российского предприятия "Вимм-Билль-Данн" о возможных нарушениях общих правил конкуренции ООО "Несвижский завод детского питания". "В заявлении российский производитель указал, что с 2020 года в торговых сетях реализуется кисломолочный напиток под брендом IMMUNO Lakto, выпускаемый ООО "Несвижский завод детского питания", дизайн упаковки и название которого схожи с производимым АО "Вимм-Билль-Данн" кисломолочным напитком под брендом "Имунеле", - рассказали в ЕЭК. - По мнению заявителя, это вводит в заблуждение потребителей относительно производителя товара и может квалифицироваться как признак недобросовестной конкуренции со стороны белорусской компании. Компании - конкуренты на рынке кисломолочных напитков, зарегистрированы на территориях разных государств - членов Евразийского экономического союза, что определяет компетенцию наднационального органа ЕАЭС по урегулированию этого спора".

По итогам рассмотрения материалов и рабочих совещаний антимонопольный блок ЕЭК предложил участникам спора - производителям кисломолочных напитков IMMUNO Lakto и "Имунеле" в установленные сроки провести редизайн упаковок продукции и уведомить об этом ЕЭК. 1 декабря Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК при участии представителей антимонопольных ведомств стран ЕАЭС направил предложение по устранению нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке кисломолочных напитков. "С мерами, содержащимися в предложении, согласились оба хозяйствующих субъекта и представители антимонопольных ведомств государств ЕАЭС", - резюмировали в пресс-службе.

В ЕЭК напомнили, что в апреле 2018 года в право ЕАЭС внесены изменения, которые позволяют выполнять меры, направленные на восстановление конкуренции без возбуждения дела и применения штрафных санкций, а также позволяют снизить административную нагрузку на бизнес, а восстановление конкуренции проходит в максимально сжатые сроки. "К примеру, если выявлены признаки нарушения общих правил конкуренции, ЕЭК разрабатывает проект предложения о совершении действий, направленных на устранение таких признаков нарушения. Проект направляется на согласование в уполномоченные органы и заявителю, если есть такой, а также в порядке информирования лицу, чьи действия привели к этому нарушению", - добавили в ЕЭК.-0-