9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство бумаги и картона в Беларуси за 2021-2025 годы планируют увеличить в 2,1 раза по сравнению с 2020 годом. Это предусмотрено проектом государственной программы "Белорусский лес" на следующую пятилетку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

"Каким будет лесное хозяйство в ближайшие пять лет? Ответ на этот вопрос заложен в проекте государственной программы "Белорусский лес" на 2021-2025 годы. Последние правки в проект документа накануне внесли участники межведомственной рабочей группы. Работа по формированию стратегического плана развития лесного комплекса на ближайшую пятилетку была начата еще в начале года. Каждая встреча сопровождалась жаркими дискуссиями, ведь лес - ценнейший природный ресурс. В ближайшие дни проект госпрограммы отправится на согласование в госорганы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минлесхоза назвали предполагаемую эффективность проекта документа. Ожидается, что благодаря реализации госпрограммы лесистость территории Беларуси к 2025 году достигнет 40,3%, объем заготовки вырастет до 3,2 куб.м с 1 га, средний запас покрытых лесом земель повысится до 225 куб.м с 1 га. Проект госпрограммы также предусматривает строительство не менее 574 км новых лесохозяйственных дорог. "Среди других возможных результатов: производство бумаги и картона в натуральном выражении увеличится в 2,1 раза, целлюлозы - в 1,7 раза, плитной продукции - в 1,1 раза, а мебели в фактических ценах - в 1,3 раза к уровню 2020 года", - отметили в ведомстве.-0-