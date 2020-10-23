Производство фруктов и ягод в фермерских хозяйствах Беларуси выросло в 13 раз

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство фруктов и ягод в фермерских хозяйствах Беларуси за 10 лет выросло в 13 раз. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Пока мы еще не в полном объеме обеспечиваем население яблоками. Поэтому ежегодно закладываются новые сады. За 2016-2019 годы посажено 3,3 тыс. га. В этом году - уже 315 га, и работа еще продолжается. За последние 10 лет сделали значительный рывок в данном направлении. В сравнении с 2010 годом производство плодово-ягодной продукции в общественном секторе увеличилось в 4,2 раза. Большие объемы производства сконцентрированы в фермерских хозяйствах (рост в 13 раз)", - сказала Татьяна Карбанович.

Беларусь обеспечена собственными яблоками почти на 50% "Производство плодов и ягод не в полном объеме обеспечивает внутренний рынок. У нас выращиваются в основном яблоки. Самообеспечение ими у нас составляет 48%. Из практически 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств только 40% занимаются производством яблок", - рассказала Наталья Мельникова.

В текущем году в хозяйствах всех категорий ожидается производство картофеля на уровне 6,1 млн т, плодов и ягод - 601 тыс. т, овощей - 1,8 млн т. В том числе в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируют получить 1,1 млн т картофеля, 170 тыс. т плодов и ягод, а также 625,5 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта.

Из ожидаемых 1,1 млн т картофеля 185 тыс. т пойдут на семена, около 200 тыс. т отправят на промпереработку, 171 тыс. т - на нужды торговли и общественного питания (в том числе для закладки в стабилизационные фонды), остальное - для прочей реализации, включая экспорт. Из ожидаемого урожая овощей 180 тыс. т планируют направить на нужды общепита и торговли, а также для закладки в стабфонды, 43 тыс. т будет переработано, более 400 тыс. т - для прочей реализации, включая экспорт. На промпереработку пойдет 31 тыс. т плодов и ягод, для торговли, общепита и стабфондов - 50 тыс. т, остальное будет реализовано на рынках, ярмарках и за рубежом.

В Беларуси уже практически завершена уборка картофеля. В сельхозорганизациях собрано порядка 700 тыс. т (урожайность - 284 ц/га). Овощи открытого грунта убраны с 79% запланированных площадей, собрано 110 тыс. т. Что касается плодов и ягод, в сельхозорганизациях собрано около 66 тыс. т.-0-

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Закладка картофеля в стабфонды уже выполнена более чем на 70% - МАРТ "На межсезонный период 2020-2021 годов будет закладываться 27 тыс. т картофеля, 35 тыс. т других овощей, 8 тыс. т фруктов", - сказала заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.